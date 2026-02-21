Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

21 feb. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, a las 06:20 horas, un temblor de magnitud 3.7 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 25 km al norte de Caleta El Cobre, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 84 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

