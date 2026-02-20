Eliminación del cobro del 7% de salud: ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

20 feb. 2026 - 08:00 hrs.

La eliminación del cobro del 7% de salud es un beneficio ofrecido por el Estado que exonera de esta cotización obligatoria a ciertos sectores de la población.

De acuerdo a lo reseñado por el sitio web oficial ChileAtiende, esta ayuda gubernamental no postulable aplica tanto para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

El monto bonificado se adjudica por medio del Instituto de Previsión Social (IPS), con el fin de que el destinatario tenga acceso a sus prestaciones de salud.

¿Quiénes pueden acceder a la eliminación del cobro del 7% de salud?

La eliminación del cobro del 7% de salud está destinada a las personas que cumplan con los requisitos y sean beneficiarias de Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) o Pensión Garantizada Universal (PGU).

En el caso de la PGU se debe acreditar pertenecer al 80% más vulnerable dela población, según el instrumento de focalización de la ley 20.225.

Asimismo, figuran como destinatarios los pensionados que, a pesar de no ser beneficiarios de las iniciativas previamente mencionadas, cumplen con los siguientes requisitos:

Edad superior a los 65 años .

. Formar parte de una AFP, compañía de seguro, ex caja de previsión social ; o ser pensionado de la ley de accidentes del trabajo o de la ley de reparación de exonerados políticos.

; o ser pensionado de la ley de accidentes del trabajo o de la ley de reparación de exonerados políticos. Ser parte de un grupo familiar perteneciente al cuarto quintil más vulnerable , según el IPS.

, según el IPS. Acreditar residencia en Chile al menos 20 años, incluyendo cuatro de los últimos cinco años.

Consulta si te corresponde el beneficio

Para saber si a alguien le corresponde esta concesión, se puede acceder a la Sucursal Virtual o al sitio web de ChileAtiende.

En el caso de tener activa la bonificación, suele verse reflejada automáticamente en la liquidación de la pensión.

