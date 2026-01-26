Eliminación del cobro del 7% de salud: ¿Qué necesito para realizar el trámite?

26 en. 2026 - 07:00 hrs.

La eliminación del cobro del 7% de salud es uno de los beneficios más importantes para adultos mayores, ya que les quita la obligación de cotizar dicho porcentaje en Fonasa o una Isapre.

La anulación es automática y aparece reflejada en el documento de pago de la pensión, siempre que se cumpla con los requisitos de acceso, indicados por ChileAtiende.

¿Se necesita algún documento para tramitar la eliminación del 7% de salud?

El beneficio no es postulable, pero en caso de no otorgamiento, el pensionado puede acudir con su carnet de identidad a una sede de ChileAtiende para consultar al respecto. También puede hacerlo de manera virtual con ClaveÚnica (clic aquí).

Requisitos para la eliminación del cobro del 7% de salud

Las personas pensionadas podrán obtenerlo si reciben la Pensión Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez, Aporte Previsional Solidario de Invalidez o de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Además, los beneficiarios de la PGU deben pertenecer hasta el 80% más vulnerable, conforme al instrumento de focalización del Sistema de Pensiones.

En cambio, aquellas que no sean pensionadas accederán a esta bonificación si cumplen con lo siguiente:

Pertenecer a una AFP, compañía de seguro o ex caja de previsión social; ser pensionado de la ley de accidentes del trabajo en cualquier mutualidad de empleadores o en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL); o tener una pensión asociada a la ley de reparación de exonerados políticos.

Integrar un grupo familiar perteneciente al cuarto quintil más vulnerable de la población. Es decir, un Puntaje de Focalización Previsional (PFP) igual o menor a 1.876 puntos, que es calculado por el IPS.

Acreditar haber vivido en Chile al menos 20 años (seguidos o discontinuos). Los últimos cuatro años anteriores a la fecha de solicitud deben ser continuos.

Todo sobre Beneficio Pensionado