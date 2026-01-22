"Presencia de una partícula extraña": ISP emite alerta farmacéutica y pide retirar del mercado reconocido antibiótico

22 en. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica llamando a retirar del mercado la serie de un conocido antibiótico tras detectar la "presencia de una partícula extraña al interior de un frasco-ampolla".

El medicamento en cuestión es la "Ampicilina-Sulbactam polvo para solución inyectable 1,5 g" del laboratorio "Biosano S.A.".

La partida defectuosa corresponde al "estuche por 10 frascos-ampollas" de registro sanitario "F-18178" de la serie "2412009" con fecha de vencimiento "12/2027" que fue fabricado en China por "North China Pharmaceutical CO., LTD".

¿Para qué se utiliza el medicamento afectado?

De acuerdo al sitio especializado MedlinePlus, la inyección de ampicilina y sulbactam "se utiliza para tratar ciertas infecciones ocasionadas por bacterias, incluso las infecciones de la piel, de los órganos reproductivos de la mujer y del abdomen (área del estómago)".

"La ampicilina se encuentra en una clase de medicamentos llamados antibióticos, similares a las penicilinas. Su acción consiste en detener el crecimiento de las bacterias", se agrega.

Además, se detalla que "el sulbactam pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de betalactamasa. Funciona al prevenir que las bacterias destruyan la ampicilina".

