Alerta alimentaria por fórmula láctea infantil: Hay riesgo de contaminación con toxina

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este jueves una alerta alimentaria por una fórmula láctea infantil de la marca Alula, que tendría riesgo de contaminación con la toxina cereulida (Bacillus cereus).

El organismo llamó a no consumir el producto de esta marca debido a que la cereulida está asociada a brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético, es decir, vómitos.

¿Quiénes corren riesgo?

Ante esta grave situación, los principales grupos que corren riesgo en caso de consumir la fórmula son los lactantes, que son altamente vulnerables.

Los productos mencionados por el Minsal son:

Alula Gold 1 Premium 200 gramos (Lote 8000003178).

Alula Gold 1 Premium 400 gramos (Lote 8000003358).

Alula Gold 1 Premium 900 gramos (Lotes 8000003378 y 8000003379).

Alula Gold 2 Premium 200 gramos (Lote 8000003226).

Alula Gold 2 Premium 900 gramos (Lote 8000003236).

Alula Gold 3 Premium 900 gramos (Lotes 8000003308, 8000003347, 8000003348 y 8000003350).

Alula Gold Premium Comfort 200 gramos (Lotes 8000003224 y 8000003359).

Alula Gold Premium Comfort 900 gramos (Lotes 8000003246, 8000003385 y 8000003386).

Los síntomas que pueden presentarse

Los síntomas que puede generar la cereulida son:

Náuseas intensas

Vómitos repetidos y de inicio rápido

Dolor abdominal

"En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente", indicó el Minsal.

