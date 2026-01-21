Eliminación del cobro del 7% de salud: Conoce para quién es y su duración

21 en. 2026 - 16:00 hrs.

Uno de los beneficios a los que pueden acceder los adultos mayores es la eliminación del cobro del 7% de salud, que anula la cotización obligatoria de dicho porcentaje en Fonasa o en una Isapre.

Así, el apoyo estatal aparece reflejado automáticamente en el documento de pago de la pensión, siempre que la persona cumpla con los requisitos de acceso.

¿Quiénes pueden obtener la eliminación del cobro del 7% de salud?

Según ChileAtiende, este beneficio se entrega exclusivamente a quienes reúnan las siguientes características:

Ser beneficiario de la Pensión Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) o de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Ser mayor de 65 años.

Pertenecer a una AFP, compañía de seguro o ex caja de previsión social; ser pensionado de la ley de accidentes del trabajo en cualquier mutualidad de empleadores o en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL); o tener una pensión asociada a la ley de reparación de exonerados políticos.

Integrar un grupo familiar perteneciente al cuarto quintil más vulnerable de la población. Es decir, un Puntaje de Focalización Previsional (PFP) igual o menor a 1.876 puntos, que es calculado por el IPS.

Acreditar haber vivido en Chile al menos 20 años (seguidos o discontinuos). Los últimos cuatro años anteriores a la fecha de solicitud deben ser continuos.

En el caso de los beneficiarios de la PGU, también deben acreditar pertenecer hasta el 80% más vulnerable de acuerdo con el instrumento de focalización (1.876 puntos de PFP).

¿Cuánto dura la eliminación del cobro del 7% de salud?

El beneficiario continuará recibiendo este apoyo mientras pertenezca al cuarto quintil más vulnerable, determinado por el PFP establecido.

