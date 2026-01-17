Pago a cuidadores: ¿Cómo puedes acceder a los montos?

17 en. 2026 - 12:02 hrs.

El admirable trabajo que realizan las cuidadoras de personas con discapacidad, es reconocido por el Estado a través del pago de un aporte monetario mensual (estipendio).

Podrán acceder a este beneficio, aquellos que tengan bajo su cuidado a personas con dependencia severa y que no reciba una remuneración.

¿Cómo acceder a los montos del pago a cuidadores de personas con discapacidad?

Para que un cuidador pueda recibir el monto del pago a cuidadores, es necesario que el o la dependiente, cumpla con algunos de los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural u otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no recibe remuneración.

No estar institucionalizado en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores o en otra institución similar para personas de menor edad.

Es importante tener en cuenta que este no es un beneficio postulable, ya que el cuidador no podrá realizar la postulación debido a que este trámite deberá realizarlo el cuerpo médico del centro de atención primaria de salud al que asiste la persona con discapacidad.

¿Cómo solicitar el pago a cuidadores?

Finalmente, para solicitar el pago a cuidadores, que asciende a $32.991, el beneficiario debe acudir al establecimiento de atención primaria donde está inscrito el causante y realizar la solicitud. La entrega se realiza el mismo mes de la fecha en que se concede.

Se mantendrá mientras se cumplan los requisitos de acceso y exista la disponibilidad económica en las leyes de presupuestos del sector público de los años respectivos.