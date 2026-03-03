Bomberos por incendio en la Papelera en Puente Alto: "Lo que proyectamos es toda la noche de trabajo"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El comandante de Bomberos de Puente Alto, Sergio Pinilla Rosales, habló en la noche de este martes con la prensa por un incendio estructural que afecta a la Papelera, lo que obligó a que Senapred emitiera una alerta de evacuación para los alrededores.
Según informó el funcionario, hasta las 22:30 horas de esta jornada trabajaban más de 220 voluntarios de la comuna con apoyo regional.
Además, se incorporaron 50 máquinas en distintos puntos y abastecimiento para extinguir el fuego lo antes posible, considerando que el siniestro está "contenido", aunque no controlado.
¿Qué dijo el comandante?
Pinilla mencionó que "estamos abocados a poder contener el fuego y evitar que se propague a otros puntos fuera del recinto".
De acuerdo a lo anterior, agregó que "lo que proyectamos es toda la noche de trabajo... todos los esfuerzos están puestos en evitar propagaciones".
