Bomberos por incendio en la Papelera en Puente Alto: "Lo que proyectamos es toda la noche de trabajo"

03 mar. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

El comandante de Bomberos de Puente Alto, Sergio Pinilla Rosales, habló en la noche de este martes con la prensa por un incendio estructural que afecta a la Papelera, lo que obligó a que Senapred emitiera una alerta de evacuación para los alrededores.

Según informó el funcionario, hasta las 22:30 horas de esta jornada trabajaban más de 220 voluntarios de la comuna con apoyo regional.

Además, se incorporaron 50 máquinas en distintos puntos y abastecimiento para extinguir el fuego lo antes posible, considerando que el siniestro está "contenido", aunque no controlado.

¿Qué dijo el comandante?

Pinilla mencionó que "estamos abocados a poder contener el fuego y evitar que se propague a otros puntos fuera del recinto".

De acuerdo a lo anterior, agregó que "lo que proyectamos es toda la noche de trabajo... todos los esfuerzos están puestos en evitar propagaciones".

Todo sobre Incendio