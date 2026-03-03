Bonos para mujeres: ¿A qué beneficios económicos pueden acceder ellas?

03 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Ya sean trabajadoras, dueñas de casa, pensionadas o madres. Son distintos los beneficios estatales a los que pueden acceder las mujeres durante este mes de marzo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para recibir los dineros.

¿Qué bonos para mujeres se entregan en marzo?

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) continuará con su modalidad mensual en febrero para sus actuales beneficiarias: mujeres trabajadoras que reúnan las condiciones (conócelas aquí).

Para el segundo mes del año, el pago está calendarizado para el martes 31 de marzo y su monto (de hasta $44.157), según corresponda.

Una de las grandes ventajas del BTM es que sus postulaciones están abiertas durante todo el año, en cualquier fecha y hora, a través de una página web del Sence. Para solicitarlo, la usuaria debe acceder a esta plataforma, pinchar en "Tu perfil" e ingresar con su RUT y Clave Única.

Bono por Hijo

Las mujeres que son madres biológicas o adoptivas pueden obtener el Bono por Hijo en el momento en que cumplen los 65 años de edad y se pensionan; es decir, no se otorga desde el nacimiento del hijo, sino una vez que la madre se jubila.

El monto del beneficio comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del niño o niña, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació; y de $165 mil para los nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Para conocer cuáles son sus requisitos, dónde solicitarlo y qué mujeres pueden cobrarlo, revisa esta nota informativa con todos los detalles.

Asignación Maternal

Las trabajadoras embarazadas y los hombres trabajadores cuyas cónyuges estén en periodo de gestación pueden solicitar la Asignación Maternal.

Este aporte se comienza a entregar desde el quinto mes de embarazo, pero una vez que se asigna, el pago se hace retroactivo a la mujer beneficiaria; vale decir, cubre los nueve meses.

El monto de la Asignación depende del sueldo que se recibe y varía entre los $4.267 y los $22.007 al mes —tanto para trabajadoras dependientes e independientes—. Se solicita en un centro de atención de ChileAtiende, a través del sitio del IPS en Línea o mediante la sucursal virtual de ChileAtiende.

A las trabajadoras dependientes se les paga a fin de mes, junto con su respectiva remuneración; mientras que a las independientes se les pagó durante la Operación Renta de este año, siempre que hayan declarado sus cargas familiares en 2023.

Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal es parecido a la Asignación Maternal, pero se distingue en que lo reciben mujeres embarazadas pertenecientes al 60% de vulnerabilidad económica, según el Registro Social de Hogares (RSH), sin necesidad de que sean trabajadoras.

Ellas lo pueden solicitar en el municipio de su comuna, presentando su carnet de identidad, certificado de residencia, certificado de embarazo y la agenda de controles prenatales. Se otorga a partir del quinto mes de gestación y, una vez que se adjudica, el subsidio se hace retroactivo, cubriendo los nueve meses de embarazo.

Un aspecto a considerar es lo que informa la plataforma Chile Crece Más: "Para recibir el SUF Maternal no puedes contar con otros ingresos o derechos similares (Asignación Familiar, ingreso por concepto de trabajo y/o derecho al prenatal y postnatal, Subsidio Familiar, etcétera). Si ya recibes Subsidio Familiar, no puedes optar al Subsidio Maternal, ya que los beneficios no son replicables".

Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte que se otorga por un plazo de dos años a las familias, pero las madres lo obtienen de manera prioritaria.

El único requisito para acceder al pago es haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades, los que corresponden a "Familias", "Abriendo Caminos", "Calle" o "Vínculos".

Para obtener el pago no es necesario postular, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplan con las condiciones. De ser beneficiaria, la dueña de casa recibirá los siguientes montos:

Los primeros seis meses: $23.694 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 .

. Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 .

. Desde el mes 19 al mes 24: $21.243.

