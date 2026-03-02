Bono por Hijo: Revisa si cumples los requisitos para recibir el beneficio

02 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los beneficios para adultos mayores que incrementa su pensión es el Bono por Hijo, exclusivo para mujeres de 65 años de edad o más ya pensionadas.

Es un aporte económico por cada hijo nacido vivo o adoptado, que se acumula desde su nacimiento y se cobra al momento de obtener la primera pensión, indica ChileAtiende.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono por Hijo?

Las interesadas en saber si califican deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), donde deben escribir su RUT, fecha de nacimiento y presionar “Consultar”.

Una vez hecho esto, el sistema indicará si puede ser beneficiaria o no. De serlo, permitirá acceder con la ClaveÚnica para enviar la solicitud, siguiendo los pasos que indique la plataforma.

Este trámite también se puede realizar en la en la Sucursal Virtual, sucursal física de ChileAtiende, oficina de la AFP a la que esté afiliada, en la municipalidad o compañía de seguros.

Requisitos para obtener el Bono por Hijo

Sin importar si es biológica o adoptiva, toda madre lo recibe si cumple con lo siguiente:

Tener 65 años de edad o más.

Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumplió 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

Además, tendrá que cumplir con una de estas condiciones previsionales:

Estar afiliada a una AFP y recibir la pensión desde el 1 de julio de 2009 o después.

Recibir la PGU.

Si no está afiliada a un sistema previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009, o después.

Monto del Bono por Hijo

La cantidad que se acumula y entrega puede variar por beneficiaria: si el hijo nació el 1 de julio de 2009 o después, equivale al 10% de 18 sueldos mínimos vigentes en el mes del nacimiento.

En cambio, el sueldo mínimo se calcula en base a $165.000 (vigente en julio de 2009) si los hijos nacieron el 30 de junio de 2009 o antes.

