Bono por hijo: Esta es la edad mínima para recibirlo

10 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono por Hijo es un aporte gubernamental diseñado para incrementar el valor de la pensión de las mujeres a través de un beneficio económico asignado por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Esta ayuda, cuya postulación es gratuita, no se paga al momento del nacimiento del niño, sino que se atribuye junto a la pensión de la destinataria cuando alcance la edad requerida. Su valor se recibe hasta que se agote el monto contemplado.

Según lo reseñado por ChileAtiende, en el caso de hijos adoptados, la bonificación se genera tanto para la madre adoptiva como para la madre biológica.

¿Cuál es la edad mínima para recibir el Bono por Hijo?

La edad mínima para recibir el bono por hijo es de 65 años. Esto siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos designados por ley.

Para poder tener acceso a la ayuda, las madres deben cumplir una de las siguientes condiciones:

Estar afiliada a una AFP y haber obtenido la pensión a partir del 1 de julio de 2009. En el caso de recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), el monto podría verse afectado y si estuvo pensionada como Garantía Estatal, la AFP solicitará la suspensión.

y haber obtenido la pensión a partir del 1 de julio de 2009. En el caso de recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), el monto podría verse afectado y si estuvo pensionada como Garantía Estatal, la AFP solicitará la suspensión. Ser titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU) y, en el caso de perderla, se seguirá cobrando el bono.

(PGU) y, en el caso de perderla, se seguirá cobrando el bono. No estar afiliada a un régimen previsional, recibir una PGU, y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a partir del 1 de julio de 2009.

Estos son los requisitos para acceder al Bono por Hijo

Además de tener una edad igual o superior a los 65 años, hay que cumplir con otro requisito. Es necesario que la beneficiaria resida en territorio chileno por un período de 20 años, continuos o discontinuos, y que estos estén contados desde que cumplió 20 años.

Asimismo, debe haber residido en Chile al menos cuatro años durante los cinco años anteriores a la solicitud.

Los montos de este beneficio se calculan con base en el 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales y el mínimo aplicado dependerá de la fecha de nacimiento del hijo. Si este nació antes del 1 de julio vigente, se aplica el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil), pero si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto vigente durante el mes de su nacimiento.

Todo sobre Bono por hijo