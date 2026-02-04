Bonos para familias: ¿Qué beneficios pueden recibir los hogares durante febrero?

04 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Dentro de los distintos beneficios económicos que son entregados por el Estado, buena parte de ellos van dirigidos a las familias como núcleo, pudiendo acceder a esos dineros siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas para cada uno de ellos.

En ese sentido, los beneficios disponibles son de distinta naturaleza y sus montos van variando. De hecho, algunos precisan de postulación y otros se entregan de manera automática.

¿Qué bonos hay para las familias?

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar Tradicional (SUF) se entrega a quienes sean parte del 60% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares, y no puedan proveer por sí solos (o en unión del grupo familiar) a la mantención y crianza del causante de esta asignación.

Mensualmente, otorga $22.007 por carga familiar a los hogares y $44.014 en caso de que el causante tenga discapacidad.

Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático es relativamente similar al SUF Tradicional, pero la diferencia está en que se otorga automáticamente a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, según el RSH.

Su pago mensual también es de $22.007 por carga familiar a los hogares y $44.014 por cada carga familiar que tenga una discapacidad debidamente acreditada. La información sobre cuáles son sus requisitos y cómo consultar con RUT si te corresponde, está disponible en este enlace.

Asignación Familiar

Además de los pensionados y los afiliados al sistema de AFP, la Asignación Familiar también beneficia a los trabajadores dependientes e independientes, a través de la entrega de un pago que es por carga familiar y cuya cifra varía, dependiendo del sueldo que reciba.

En el caso de los trabajadores dependientes, el dinero es otorgado por el empleador y está incluido en su sueldo, por lo que muchos empleados contratados lo reciben junto a su remuneración.

En el caso de los independientes que emiten boletas de honorarios, ellos lo obtienen mediante la devolución de impuestos del año siguiente al que las cargas fueron declaradas. Por ejemplo, si la declaración de cargas se hizo en 2025, en la Operación Renta 2026 les correspondía recibir el respectivo pago.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es similar a la Familiar, pero está enfocada en las trabajadoras embarazadas y los trabajadores cuyas cónyuges sean sus cargas y estén embarazadas.

Se paga cuando se "comprueba que (la trabajadora o cónyuge de un empleado) tiene cinco meses o más de embarazo", otorgándose por todo el período de gestación, según explica la Superintendencia de Seguridad Social.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social señala que la Asignación Maternal también se paga junto al sueldo para los dependientes; y a los independientes con boleta de honorarios, el pago es anual por cada causante del beneficio reconocido al 31 de diciembre de 2025.

Los montos de la Asignación Maternal y de la Asignación Familiar corresponden a:

$22.007 por carga para quienes tengan un sueldo mensual que no supere los $586.227 .

para quienes tengan un sueldo mensual que . $13.505 por carga para quienes tengan un sueldo mensual entre los $586.228 y los $856.247 .

para quienes tengan un sueldo mensual . $4.276 por carga para quienes tengan un sueldo mensual entre los $856.248 y $1.335.450 .

para quienes tengan un sueldo mensual . Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo sueldo mensual sea superior a $1.412.958, no tendrán derecho a recibir la Asignación Familiar.

Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años que se pensionen y sean madres biológicas o adoptivas, pueden obtener el Bono por Hijo.

El monto a recibir por concepto del beneficio comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació el niño, y de $165 mil para los nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se paga por un periodo de 24 meses, es decir, dos años, a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Para acceder al Bono de Protección se debe cumplir únicamente con un requisito y no es necesario postular.

Este requisito es que la familia haya aceptado la invitación a participar en uno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o el de Vínculos).

Bono Base Familiar

El Bono Base Familiar es un aporte económico mensual no postulable que entrega el Gobierno a las familias que tengan un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572.

Aporte Familiar Permanente

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo llegará a sus primeros beneficiarios el próximo 16 de febrero. Será desde ese día cuando se empiecen a hacer llegar los dineros.

Todo sobre Bonos