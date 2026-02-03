¿Estás en búsqueda de trabajo? Estos son los beneficios a los que pueden acceder los cesantes

03 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Una serie de beneficios son los que podrías recibir en caso de que te encuentres cesante y estés buscando una nueva fuente de ingresos. Eso sí, para calificar a estos es necesario cumplir con los requisitos

¿Qué beneficios existen para cesantes?

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía protege a quienes hayan quedado cesantes por despido, renuncia o fin de contrato, y otorga prestaciones económicas, de salud, social y previsional.

Para acceder a él, además de estar cesante, es necesario tener un mínimo de 10 cotizaciones en caso de haber tenido contrato indefinido, o contar con, al menos, cinco cotizaciones si tenía contrato a plazo fijo o por obra.

Para solicitarlo, se debe efectuar la solicitud en la sucursal virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) o acudir presencialmente a una de sus oficinas (conócelas aquí).

Fondo de Cesantía Solidario

Quienes no tengan recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (administrada por la AFC) al momento de perder su trabajo y las personas que hayan agotado sus recursos del Seguro de Cesantía pueden optar al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Los requisitos para recibirlo son:

Estar cesante al momento de la solicitud.

Tener 10 cotizaciones pagadas en el FCS en los 24 meses anteriores al despido. En caso de estar en una zona decretada en estado de catástrofe, se exige contar con 8 cotizaciones pagadas.

Las tres últimas cotizaciones deben ser continuas y del mismo empleador.

El contrato de trabajo debe haber terminado por vencimiento del plazo convenido, por conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio.

Activar una cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Subsidio de Cesantía

Las personas que estén sin empleo y que no cumplan los requisitos para obtener el Seguro de Cesantía pueden recibir el Subsidio de Cesantía, que se paga por el Instituto de Previsión Social (IPS) o las cajas de compensación.

Se entrega por un máximo de 360 días y da derecho a asistencia médica gratuita, recibir la Asignación Familiar y/o Maternal por las cargas familiares y la Asignación por Muerte.

El beneficio se debe solicitar ante la institución previsional que corresponda al trabajador subsidiado, es decir, el IPS o la caja de compensación.

Bolsa Nacional de Empleo

Aunque no se trata de un beneficio económico como tal, la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) es una plataforma web que permite encontrar ofertas de trabajo en distintos organismos públicos y privados.

La inscripción a este sistema es gratis y se puede registrar cualquier persona mayor de edad ingresando al sitio web de registro de la BNE (clic aquí).

Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo también es requisito para recibir los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario, ya que así se acredita que la persona está en la búsqueda de un nuevo empleo.

