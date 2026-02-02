DBS busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales disponibles y cómo postular a ellas

02 feb. 2026 - 18:00 hrs.

La tienda DBS Beauty Store está en búsqueda de trabajadores de las más diversas áreas y para llenar sus vacantes en distintas zonas del país.

DBS es una compañía dedicada a la venta de productos de maquillaje y cuenta con más de 70 locales a lo largo del país. En esta oportunidad, los trabajadores que se buscan reclutar son en su mayoría para la región Metropolitana, aunque también hay vacantes en regiones.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en DBS?

Algunas de las ofertas laborales presentes en DBS Store, actualizadas al 02 de febrero de 2026, son:

Sub jefe de tienda (Iquique)

Asesor/a Belleza Part Time 20 horas (región Metropolitana)

Asesor/a belleza Part time 30 horas (región Metropolitana

Asesor/a belleza full time (región Metropolitana)

Ejecutivo de Servicio de Atención Clientes (región Metropolitana)

Sub jefe de tienda (Tobalaba)

Jefe de tienda (Tobalaba)

Analista comercial (región Metropolitana)

Analista control de gestión (región Metropolitana)

¿Cómo puedo postular a DBS?

Las vacantes laborales de DBS Beauty Store se pueden conocer en el perfil que la respectiva tienda tiene en la plataforma Trabajando (haz clic aquí)



Al ingresar al sitio aparecerá el listado completo de vacantes disponibles. Al hacer clic en la oferta se podrán conocer los requisitos y detalles del puesto.

Las personas que deseen iniciar el proceso deberán presionar en "postular" e iniciar sesión con su cuenta de LinkedIn, Google o con las credenciales del mismo portal.

