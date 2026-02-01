A partir de esta noche: Meteorología emite aviso de tormentas eléctricas con "precipitaciones aisladas" en zonas de una región

01 feb. 2026 - 21:53 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso de "probables tormentas eléctricas" para zonas de una región del país. El fenómeno que iniciaría esta misma noche y se presentaría con "precipitaciones aisladas".

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Ante un aviso de estas características, la DMC pide a la población mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Aviso de tormentas eléctricas

Meteorología explicó que el aviso se origina en la condición sinóptica "vaguada en altura" y se mantendrá vigente entre la noche de este domingo 1 y la noche de mañana lunes 2 de febrero.

El organismo detalló además que las tormentas eléctricas se desarrollarían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Finalmente, se informó que las zonas afectadas serán la Pampa, Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera de la región de Antofagasta.

