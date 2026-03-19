Lluvia en Santiago este viernes: Alejandro Sepúlveda responde a qué hora comenzarían las precipitaciones

19 mar. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal ya está afectando a la zona sur del país, y se espera que con el paso de las horas avance hacia la zona central hasta llegar a Santiago en la jornada de este viernes.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre las lluvias que llegarían a la Región Metropolitana, donde se espera una mínima de 11°C y una máxima de sólo 19°C en el primer día de otoño.

El avance del sistema frontal

El comunicador detalló que en las primeras horas de la mañana de este jueves, el sistema frontal "está en diagonal desde el Gran Concepción, provincia de Arauco, Los Ángeles, hacia la región de la Araucanía".

"Durante el día se incorpora Ñuble, esta tarde noche la región del Maule, mañana tempranito la región de O'Higgins y también Santiago", agregó.

"Pueden llegar a sectores de Coquimbo, especialmente la Cordillera. En Los Vilos, puede tocar algo", sostuvo.

Lluvia en Santiago

Sepúlveda precisó que "en la capital, no será mucha el agua (...) pero llegarán las precipitaciones durante la tarde de mañana viernes y se quedan hasta cerca de la medianoche, pasadita a la medianoche del día sábado".

"Preparémonos para un invierno con bastante frecuencia de eventos de precipitaciones, no solo en el sur, sino que en la zona central", advirtió.

¿A qué hora comenzará a llover en Santiago?

El periodista señaló que este viernes primero caerán precipitaciones matinales en "San Antonio, en Valparaíso, luego Melipilla y más tardecito en Santiago Centro, y también en la Cordillera. Siempre llueve primero en Melipilla, en la Cordillera y al final en Santiago ciudad".

"Después de las tres de la tarde aparece ya la probabilidad de respiraciones en la Región Metropolitana", aclaró.

Todo sobre El Tiempo