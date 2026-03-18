"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite aviso por "probables tormentas eléctricas" en la región de Aysén
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán durante esta semana a la región de Aysén.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?
De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que existe la probabilidad de que el fenómeno se presente en toda la región de Ayén.Ir a la siguiente nota
El aviso se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este jueves 19 de marzo, a raíz de una condición de "inestabilidad atmosférica".
Aviso por precipitaciones
Meteorología también emitió este miércoles emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" que afectarán a sectores de la precordillera y Cordillera de las regiones de Maule y Ñuble.
Las precipitaciones se registrarían desde la noche de este jueves 19 hasta la mañana del viernes 20 de marzo, debido a un sistema frontal.
Meteorología informó que se estima que caiga la siguiente cantidad de lluvia en cada zona:
- Precordillera: entre 35 y 45 milímetros
- Cordillera: entre 40 y 50 milímetros
- Precordillera: entre 35 y 45 milímetros
- Cordillera: entre 40 y 50 milímetros
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