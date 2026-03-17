Precipitaciones en Santiago este viernes: ¿A qué hora lloverá en la capital?

17 mar. 2026 - 16:26 hrs.

Esta semana llegará un nuevo sistema frontal al país que traerá precipitaciones desde el sur hasta la zona central en el transcurso de la semana, y ya hay una estimación sobre a qué hora lloverá en cada ciudad.

A pesar de que este miércoles habrá un cálido clima en la capital, se espera que la temperatura disminuya en las mañanas y en las noches hasta el día viernes en el momento de la lluvia, cuando el frío predomine durante toda la jornada.

¿A qué hora lloverá en Santiago?

El meteorólogo Alejandro Sepúlveda adelantó durante Meganoticias Alerta en qué momento deberían caer las primeras precipitaciones y con cuánta intensidad se manifestará el fenómeno meteorológico.

En la mañana del viernes amanecerá despejado, pero con una mínima de 11° C, y en el transcurso del día se nublará y la probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 17:00 horas hasta las 03:00 de la madrugada del sábado.

Se ha calculado en un principio que la cantidad de precipitación en Santiago sería de aproximadamente de 2 a 3 milímetros, pero ha ido aumentando y podría ser mayor dependiendo de la intensidad del sistema frontal.

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