Video muestra momento en que conductora sin patente ni licencia atropella a inspector en Lo Barnechea

17 mar. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento municipal realizado la tarde del lunes en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, terminó con una conductora detenida, luego de atropellar a un inspector municipal, lo que quedó registrado en un video captado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas en Camino Los Trapenses, cuando equipos municipales controlaron a una mujer que circulaba en un vehículo sin patente delantera. Además, ella no portaba documentación, incluyendo la licencia de conducir.

Intento de fuga y atropello

En medio del control, se le informó que el vehículo sería retirado debido a las infracciones detectadas. Fue en ese momento cuando la conductora decidió acelerar para huir del lugar, embistiendo a uno de los inspectores municipales que participaba del procedimiento, tal como se aprecia en las imágenes.

El funcionario resultó con lesiones leves y fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación.

Seguimiento y detención

Tras el incidente, se inició un operativo conjunto entre personal municipal y Carabineros para ubicar a la conductora. El seguimiento incluyó el uso de un dron, herramienta que permitió dar con su domicilio en la misma comuna.

Hasta ese lugar llegaron los equipos, logrando su detención. Se trata de una mujer chilena de 29 años, sin antecedentes penales, quien posteriormente fue puesta a disposición de la justicia.

Formalización y medidas cautelares

Durante la jornada de este martes se realizó su formalización en el Centro de Justicia. El tribunal determinó dejarla en libertad, pero con la medida cautelar de arraigo nacional.

Uno de los elementos considerados fue que la conductora no se presentó voluntariamente tras el hecho, siendo detenida luego de las diligencias realizadas por los equipos de seguridad.

Reacción del municipio

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, abordó lo ocurrido señalando que “lo que muestran las imágenes de esta señora que fue detenida ayer en Los Trapenses es condenable y no lo vamos a permitir. Estamos estudiando las acciones legales, puso en riesgo la vida de nuestros inspectores municipales, la vamos a perseguir penalmente si así lo amerita”.

En esa línea, agregó que “urge enviar un mensaje claro al gobierno: tener prontamente el reglamento que da mayores atribuciones a los inspectores municipales”.

Además, sostuvo que “la situación de ayer no puede volver a ocurrir, necesitamos el reglamento que da poder a los inspectores municipales, y a esta ciudadana la vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley”.

Posibles consecuencias legales

El abogado penalista Andrés Bustos explicó que “puede ser susceptible de homicidio frustrado en atención a que quería atropellarlo, pero por circunstancias ajenas, esto no ocurrió. En tal sentido, el homicidio frustrado tiene una pena alta que va desde cinco años y un día a diez”.

Asimismo, precisó que “si es un cuasi delito, es decir, que no hubo una intención de atropellar, la ley de Emilia ha modificado las penas frente a este tipo de conducta. Si se han causado lesiones graves o gravísimas, las penas pueden ir entre tres años y un día a cinco”.