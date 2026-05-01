Adulto mayor perdió el control de su vehículo y atropelló a un hombre en Estación Central: Víctima falleció

01 may. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable accidente de tránsito con resultado de muerte se registró este viernes en Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, cuando un automóvil fuera de control atropelló a un hombre que se encontraba en plena vía pública.

¿Qué informó Carabineros?

A las 17:30 horas, Carabineros tomó conocimiento del accidente y concurrió hasta el lugar. Al arribar, los funcionarios verificaron que un adulto mayor de 77 años conducía un station wagon por la primera pista de circulación de Avenida Pedro Aguirre Cerda, en dirección oriente a poniente, cuando por causas que aún se investigan perdió el control del vehículo.

El automóvil cruzó el bandejón lateral e ingresó a la calle de servicio, donde colisionó con un vehículo que en ese momento estaba siendo descendido desde una grúa.

Como consecuencia del impacto, el conductor atropelló a un hombre de nacionalidad colombiana de 30 años, quien producto de la gravedad de sus lesiones falleció en el lugar.

La Fiscalía ordenó el trabajo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para determinar la dinámica exacta del hecho. El conductor involucrado quedó detenido.

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