Volcamiento de bote en Toltén dejó dos pescadores muertos y un sobreviviente: Usaron helicóptero en el rescate

01 may. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable hecho se registró en la comuna de Toltén, región de La Araucanía, donde un bote se volcó en el sector de la caleta La Barra y dejó a dos personas fallecidas, mientras que una tercera resultó con una hipotermia severa.

¿Qué informaron las autoridades?

El director regional del Senapred, Ian Gorayeb, dijo que el hecho ocurrió cerca de las 14:30 horas, momento en que "tres personas estaban realizando actividades de pesca, volcó su bote y cayeron al agua. Se procedió al rescate de estas personas".

La autoridad del Senapred señaló que Carabineros y Bomberos participaron en las diligencias y que, incluso, se contó con el apoyo de un helicóptero de la institución policial y de personal GOPE.

"Una persona es rescatada con hipotermia severa, quien en estos momentos está en estabilización en el Hospital de Toltén, mientras que las otras dos personas fallecieron en el lugar", agregó Gorayeb.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Toltén, Guillermo Martínez, señaló que las tres personas eran "pescadores recreativos, provenientes de la ciudad de Temuco, que se encontraban desde horas tempranas desarrollando faenas de pesca recreativa en la desembocadura del río Toltén".

"El lugar donde se produjeron los hechos era de muy difícil acceso, por lo tanto, también los efectivos de Carabineros y Bomberos vivieron serias complicaciones para poder salir de las aguas. Es un día muy triste para la comuna", concluyó la autoridad municipal.

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