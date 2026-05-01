"Se encuentra en buenas condiciones de salud": Ejército informa que encontró a conscripto que había desaparecido con un fusil
¿Qué pasó?
La Brigada de Aviación del Ejército de Chile informó que se logró encontrar al conscripto que había desaparecido de un predio militar en el sector de San Rafael, comuna de Talca, región del Maule.
La institución castrense detalló que "durante la tarde de hoy, y producto de las intensas labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación de Ejército y apoyo de personal policial, se dio con el paradero del Soldado Conscripto quien portaba además su armamento de cargo".
"El Soldado Conscripto, quien había sido recientemente acuartelado para cumplir con su servicio militar obligatorio, se encuentra en buenas condiciones de salud", se agregó.Ir a la siguiente nota
Por otro lado, se detalló que "la Brigada de Aviación se encuentra brindando contención psicológica para determinar las causas que lo motivaron a tomar dicha decisión. Asimismo, ya se está acompañando a la familia y brindar el apoyo correspondiente".
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