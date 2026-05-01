Donald Trump anuncia que elevará los aranceles de autos y camiones de la Unión Europea al 25%

01 may. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.

"Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentará los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Sobre el mismo tema, añadió que "el arancel se incrementará al 25 %".

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

El mandatario, además, dijo este viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para establecer negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre ambas partes siguen estancadas en medio de un alto el fuego que ya lleva varias semanas.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", dijo Trump a los periodistas.