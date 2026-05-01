Beneficios para militares: Esto puede ganar un soldado de Estados Unidos durante su primer año de servicio

01 may. 2026 - 13:05 hrs.

El Ejército de Estados Unidos ofrece un paquete de compensación financiera atractivo para quienes recién ingresan al servicio, mediante una estructura salarial competitiva comparada con la del sector privado nacional, la cual incluye diversas asignaciones adicionales.

Existen escalas de pago diferentes para el servicio activo a tiempo completo y las posiciones de reserva. Los soldados regulares acceden a beneficios de cobertura total sin costo, mientras que la Guardia Nacional recibe pagos parciales por un solo fin de semana de entrenamiento mensual.

¿Cuál es el sueldo de un soldado de Estados Unidos durante su primer año?

Un soldado raso con el rango de E2 alcanza una compensación total estimada de 67.285 dólares anuales. Esta suma incluye un salario base de 28.356 dólares y bonos máximos de 10.000 dólares por la firma del contrato oficial inicial, de acuerdo al portal Military.

Las tablas salariales básicas muestran sueldos progresivos para todos los enlistados. Un soldado de primera clase genera entre 29.000 y 33.000 dólares anuales, mientras que los suboficiales y los oficiales comisionados registran ganancias superiores a 46.000 dólares desde su primer año de trabajo.

Foto: Freepik

El esquema financiero cambia de forma muy radical para el personal militar a tiempo parcial de las bases de entrenamiento. El recluta de menor rango percibe ingresos fijos de 4.568 dólares por año. La institución otorga un pago superior al salario mínimo federal vigente y 30 días completos de vacaciones pagadas.

¿Qué beneficios puede obtener un soldado de Estados Unidos?

El paquete de compensación federal contempla asignaciones para el alojamiento del soldado. El Departamento de Defensa cubre 21.000 dólares anuales en gastos de vivienda para un recluta casado, mientras que los veteranos acceden a préstamos hipotecarios exclusivos para comprar propiedades fuera de los recintos militares.

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Los soldados alistados reciben una asignación básica de subsistencia con alimentación totalmente cubierta dentro de los comedores de la base. Los oficiales reciben 300 dólares mensuales para la compra externa de alimentos, y el Ejército entrega atención médica gratuita e integral a todos los combatientes activos y a sus familiares directos.

Las Fuerzas Armadas garantizan la formación académica de las tropas a través de programas educativos sin costo. La institución paga matrículas universitarias completas y costea cursos especializados para obtener licencias profesionales, facilitando el desarrollo de negocios de emprendimiento en la vida civil posterior.

Asimismo, el Estado aprueba diversos pagos mensuales extraordinarios por el cumplimiento de misiones operativas especiales, y a su vez el comando general asigna compensaciones adicionales para reclutas en regiones peligrosas. Este dinero extra recompensa la ardua labor de los uniformados con especialidades ocupacionales de alto valor estratégico para la defensa de toda la nación.

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