Fuerza y resistencia: nueva prueba física del Ejército de Estados Unidos simula condiciones de guerra para soldados de combate

25 abr. 2026 - 16:15 hrs.

Una nueva prueba física obligatoria, que simula condiciones reales de guerra, se habría implementado dentro del Ejército de Estados Unidos, con el fin de desafiar la fuerza y resistencia de los soldados.

La denominada Prueba de Campo de Combate (CFT, por sus siglas en inglés) estaría diseñada para evaluar con mayor precisión las exigencias físicas del combate y, por consiguiente, lograr optimizar la preparación, aumentar la letalidad y reforzar el espíritu guerrero.

Según la Armada, la prueba debe ser presentada por los soldados de 24 especialidades militares de combate designadas, en las que se incluyen infantería, fuerzas especiales, blindados e ingenieros de combate.

¿Cómo será la prueba CFT?

De acuerdo al informe oficial, los soldados en servicio activo, de la Guardia Nacional en servicio activo y de la Reserva en servicio activo durante 365 días o más en especialidades de combate realizarán una prueba de aptitud física (AFT) y una prueba de aptitud física de combate (CFT) cada año.

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Los demás soldados de la Reserva en especialidades de combate tendrán que hacer una prueba de aptitud física por año calendario, alternando entre la AFT y la CFT.

Proceso de implementación

La implementación de esta iniciativa, que inició el pasado 17 de abril, se realizará por fases. Para ello, se llevan a cabo pruebas de diagnóstico dentro de las tropas de la especialidad militar asignada.

En el caso de que no se apruebe la CFT antes del 16 de abril de 2027, no se tomarán medidas administrativas adversas. Se espera que las pruebas de implementación completas se registren a partir del 17 de abril de 2027 de manera oficial y no superarla en la siguiente etapa sí podría acarrear medidas.

Dentro de la prueba se incluyen eventos físicos como carrera de una milla, 30 flexiones sin pausa, carrera de 100 metros, 16 levantamientos de saco, recorrido de 50 metros con dos bidones de agua, ejercicio de desplazamiento de 50 metros que consiste en un gateo de 25 metros de altura y una carrera de 25 metros de 3 a 5 segundos.

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