USS Defiant: gigante de la clase Trump de 17.000 millones de dólares diseñado para dominar los mares con 128 celdas de misiles

24 abr. 2026 - 17:15 hrs.

La Armada de Estados Unidos planea adquirir el USS Defiant, el primer acorazado de la clase Trump, con un costo estimado de 17.000 millones de dólares. La compra está prevista para el año fiscal 2028, lo que significa que podría concretarse antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo.

La solicitud fue detallada en el presupuesto de la Armada para el año fiscal 2027, según reporta USNI News. El contralmirante Ben Reynolds, subsecretario adjunto de Presupuesto de la Armada, describió el proyecto como una inversión histórica destinada a dotar a la flota de un buque de combate de superficie con capacidades que los destructores actuales no pueden ofrecer.

¿Qué se sabe del USS Defiant?

El USS Defiant tendrá un desplazamiento de 30.000 toneladas, contará con 128 celdas de lanzamiento vertical y estará preparado para incorporar futuras armas de energía dirigida. Se trata del mayor buque de combate de superficie que ha planificado construir la Armada en décadas, superando en tamaño y capacidad de fuego a los destructores clase Arleigh Burke actualmente en servicio.

“Llevamos muchos años buscando un buque de combate de superficie de mayor tamaño. Esto podrá hacer muchísimas cosas que nuestros destructores no pueden, al igual que la fragata cubre una necesidad que nuestros destructores no tienen”, expresó Reynolds. A su juicio, el proyecto permitirá a la Armada evitar las concesiones derivadas de construir buques más pequeños.

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Calendario de adquisición y presupuesto

La Armada prevé adquirir el segundo buque en el año fiscal 2030, con una solicitud al Congreso de unos 13.000 millones de dólares, y el tercero en 2031, con un presupuesto estimado de 11.500 millones. El costo por unidad disminuye a medida que avanza la producción, un patrón habitual en programas de construcción naval de gran escala.

“Se destinan 65.800 millones de dólares a la adquisición de 18 buques de combate y 16 buques de apoyo, para un total histórico de 34 buques. Financiamos 837 millones de dólares en I+D y 1.000 millones en adquisiciones avanzadas durante el año fiscal 2027 para nuestro buque insignia, el USS Defiant. Esto se concretará en el año fiscal 2028”, agregó Reynolds.

El programa no utilizará financiamiento adicional extraordinario para su construcción. Si el Congreso aprueba las solicitudes presupuestarias previstas, la clase Trump se convertiría en el primer acorazado nuevo incorporado a la flota estadounidense en varias generaciones.

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