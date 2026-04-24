El enorme "George Bush": EEUU suma su tercer portaaviones en Medio Oriente y tensiona guerra con Irán

24 abr. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció en las últimas horas la incorporación del portaaviones "George H.W. Bush" a la flota estadounidense en Oriente Próximo.

Se trata de un despliegue sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003, y que reactiva las tensiones con Irán.

El poderío naval de EEUU en Oriente Medio

El "George H.W. Bush" llegó el jueves a cercanías de Irán, luego de haber navegado por más de 10 días por la costa oriental de África, haber rodeado el cabo de Buena Esperanza y atravesado el océano Índico.

El portaaviones se suma al "Abraham Lincoln" y al buque insignia de la Marina estadounidense, el "Gerald R. Ford". Con ello, se consolida el bloqueo ordenado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al perímetro del estratégico estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán.

Los tres portaaviones forman parte de un despliegue marítimo de una docena de buques de combate contando a los destructores 'Spruance', 'Michael Murphy', 'Donald Cook', 'Mahan', 'Winston S. Churchill', 'Frank E. Petersen', 'Mason', 'Ross' y 'Bainbridge'.

Sumando todo este potencial, Estados Unidos cuenta ahora con más de 200 aeronaves (entre ellas F-18, F-35, así como helicópteros MH-60 y aviones para aerotransporte CNM-22B Osprey) y 15.000 marineros e infantes de marina en la zona para consolidar un cierre perimetral que, hasta ahora, ha impedido el paso a más de una treintena de cargueros.

Además, el despliegue militar de Estados Unidos en la zona ha incautado dos petroleros vinculados a Irán, uno de ellos en aguas del océano Índico.

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