Lobo cazador: el nuevo robot armado que el Ejército de Estados Unidos está probando en ejercicios de combate real

17 abr. 2026 - 13:05 hrs.

El Ejército de Estados Unidos está probando un nuevo robot armado en ejercicios de combate real. El conocido como “lobo cazador” es una máquina no tripulada Hunter Wolf, equipada con arma y radar, diseñada para ser fácil de operar y mantener.

La creación del robot, el cual discretamente estaría ganando terreno en las filas norteamericanas, estuvo a cargo de la empresa estadounidense HDT Global.

Por medio de sus plataformas digitales, los especialistas ofrecieron detalles de este vehículo robótico, que promete brindar “confianza en combate” a los soldados y colaboradores.

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¿Qué se sabe del lobo cazador?

El Hunter WOLF se destacaría en las tareas rutinarias de mantenimiento preventivo y correctivo, pues se desarrolla de manera sencilla y accesible, por medio de una sola puerta.

En esta cavidad también se incluye la varilla medidora de aceite, el llenado de aceite, el filtro de aire y el filtro de combustible. Su uso no amerita herramientas especiales, apoyo de contratistas ni personal de mantenimiento especializado en el área. En consecuencia, es viable mantenerlo operativo en el campo sin mayores complicaciones.

Otro de los puntos potenciales sería el hecho de que los operadores tendrían la posibilidad de aprender a manejar el vehículo terrestre con rapidez y requerirían una instrucción mínima para concretar su funcionamiento.

El futuro del Hunter WOLF

“Ha superado rigurosas pruebas de maniobras del Ejército y continúa demostrando su eficacia en evaluaciones operativas. Mientras que otras opciones aún se encuentran en fase de pruebas, el Hunter WOLF ya ha demostrado su valía, ofreciendo resistencia, fiabilidad y disponibilidad operativa en las que las tropas pueden confiar plenamente”, expresó el informe difundido en su sitio web.

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Conocedores apuntan a que este equipo represente un cambio hacia la reducción de cualquier exposición que pueda comprometer la efectividad en combate.

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