Cheyenne II: EE.UU. estrena nuevo helicóptero de rotor basculante que encarna la velocidad y el alcance de las tribus nativas

17 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El Ejército de Estados Unidos presentó el MV-75, su nuevo helicóptero de rotor basculante bautizado como Cheyenne II, una aeronave que simboliza velocidad, alcance y capacidad de adaptación, inspirada tanto en las tribus nativas americanas como en la evolución tecnológica militar.

El nombre retoma el legado del histórico Lockheed AH-56 Cheyenne, un avanzado helicóptero de la Guerra Fría que, pese a no entrar en servicio, marcó un antes y un después en el desarrollo de aeronaves de combate. En ese sentido, el Cheyenne II de ahora busca superar ese legado con una tecnología mucho más moderna.

¿Cuáles son las características del Cheyenne II?

El MV-75 se basa en el diseño del Bell V-280 Valor, ganador del programa FLRAA, y combina lo mejor de dos mundos: el despegue y aterrizaje vertical de un helicóptero con la velocidad y alcance de un avión, lo que le permitirá trasladar tropas más lejos, más rápido y con mayor eficiencia, cambiando la forma en que se planifican las operaciones militares.

El nombre "Cheyenne II" no es casual, pues sigue la tradición del Ejército de honrar a pueblos indígenas, destacando en este caso la movilidad, resiliencia y organización de los cheyenne, cualidades que se reflejan en las capacidades de la aeronave.

Al igual que estas tribus, el helicóptero está diseñado para operar en entornos complejos, adaptarse rápidamente y mantener una alta eficacia en movimiento constante.

Además, el programa avanza a un ritmo acelerado: se espera que las primeras unidades entren en servicio antes de lo previsto, con despliegues iniciales hacia finales de la década, rapidez que responde a la necesidad de contar con herramientas más eficientes en escenarios modernos, especialmente en regiones extensas como el Indo-Pacífico.

En términos estratégicos, el Cheyenne II representa una transformación clave: amplía el alcance de misiones como evacuaciones médicas, inserciones de tropas y operaciones de asalto aéreo a gran escala, al tiempo que reduce tiempos de respuesta y costos logísticos.

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