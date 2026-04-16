Trump confirma entrega de uranio por parte de Irán en medio de negociaciones para un acuerdo de paz

16 abr. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, en el marco de un posible acuerdo que busca poner fin a un conflicto en Oriente Medio que se ha extendido por seis semanas.

Trump declaró a reporteros en la Casa Blanca que Teherán accedió a esta medida, en medio de negociaciones que, según indicó, están cerca de concretarse.

El "polvo nuclear" de Irán

"Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear", dijo Trump en alusión al uranio enriquecido que, según Washington, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

"Hay muchas probabilidades de que lleguemos a un acuerdo" con Teherán, agregó el mandatario estadounidense.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, expresó que es "cautelosamente optimista" respecto a las negociaciones con Estados Unidos.

La advertencia de Estados Unidos

En paralelo a la vía diplomática, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos podría retomar bombardeos si Irán "toma una mala decisión" y aseguró que mantendrán bloqueados los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que, si Irán rechaza renunciar al "armamento nuclear", su país lanzará ataques "aún más dolorosos".

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó Katz durante una ceremonia. "Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten "aún más dolorosos", añadió.

La postura de Irán por el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso un bloqueo a buques desde o hacia puertos iraníes. La tensión ha elevado el precio del petróleo, con el barril de Brent subiendo un 3,24% hasta los 98,01 dólares.

En paralelo, entró en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, aunque se reportaron disparos en Beirut poco después. "Nosotros, en Hezbolá, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros", dijo el diputado Ibrahim al Musawi.

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos —principalmente en Irán y Líbano— y ha generado un fuerte impacto en la economía mundial.

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