Trump califica como "pequeño desvío" la guerra contra Irán y asegura que "podrían haber ocurrido cosas malas"

17 abr. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump calificó la guerra contra Irán como un "pequeño desvío" que Estados Unidos tuvo que hacer a pesar de la impopularidad del conflicto entre la población estadounidense.

Durante un acto en Las Vegas en el que promocionó la derogación del impuesto sobre las propinas, el presidente estadounidense defendió su gestión económica desde el inicio de su segundo mandato, hace más de un año.

¿Qué dijo Trump?

"Estamos batiendo todos los récords, a pesar de nuestro pequeño desvío por ese encantador país que es Irán, pero tuvimos que hacerlo, porque de lo contrario podrían haber ocurrido cosas malas", declaró Trump, aludiendo al posible desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán.

Una encuesta de Ipsos realizada del 10 al 12 de abril entre más de 1.000 estadounidenses muestra que el 51% de los consultados considera que la operación militar contra Irán no ha valido la pena considerando los costos asociados.

Solo el 24% respondió lo contrario

Y una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada el miércoles muestra que el 65% de los votantes responsabiliza al mandatario del reciente aumento de los precios de la gasolina.

En la misma encuesta, el 36% de los votantes entrevistados dice aprobar la manera en que Trump gestiona la situación con Irán, mientras que el 58% expresó su desaprobación.

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