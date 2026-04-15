Dirigible propulsado por energía solar podría volar por años sin detenerse: completó prueba de 12 días a 52.000 pies de altitud

15 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Un dirigible propulsado por energía solar podría volar por años sin detenerse. El ejemplar acaba de completar una prueba de 12 días a 52.000 pies de altitud, superando todas las expectativas.

Se trata del HAPS “SE2”, derivado empresa emergente de dirigibles estratosféricos de Sceye, el cual recorrió más de 6.400 millas en la estratosfera desde Nuevo México hasta la costa de Brasil.

De acuerdo con un comunicado, el dirigible permaneció más de 88 horas sobre un área de operación de manera exitosa. Estuvo un día completo sobre Nuevo México y tres días seguidos frente a la costa brasilera, antes de poner fin a su controlado y planificado itinerario de vuelo.

¿Qué significa esta hazaña?

Según el fundador y director ejecutivo de Sceye, Mikkel Vestergaard Frandsen, este es un “paso decisivo” para el aprovechamiento de la estratósfera como una nueva capa de infraestructura.

“La autonomía es lo que lo hace posible. La capacidad de permanecer sobre un área durante períodos prolongados permite una conectividad constante y una monitorización en tiempo real donde las redes tradicionales y las tecnologías existentes resultan insuficientes”, agregó Vestergaard Frandsen.

A juicio del especialista, por medio de la estratosfera se podría extender el alcance de las redes existentes a nivel mundial a miles de millones de personas sin conexión, proporcionando información práctica en tiempo real que mejore la preparación y respuesta ante sucesos como incendios forestales y desastres naturales.

Próximos pasos

Tras la culminación de la prueba, en la que el dirigible logró cerrar el bucle de energía y el bucle de presión, se esperan nuevos alcances del Programa de Resistencia de Sceye.

Con los datos obtenidos y la alineación con los requisitos comerciales, se podría establecer una configuración de plataforma estable para operaciones de mayor duración, entre las cuales podrían figurar vuelos de meses y, eventualmente, años de duración.

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