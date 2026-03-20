El ornitorrinco es aún más raro de lo que se pensaba, afirman los científicos

20 mar. 2026 - 10:41 hrs.

Tiene pico de pato, cola de castor, patas de nutria y ahora unos depósitos de melanina que normalmente se ven solo en las aves: el ornitorrinco, el pequeño animal endémico de la costa este de Australia y de Tasmania que no deja de sorprender a los científicos.

Una investigación determinó que contiene una particularidad que lo diferencia de todos los mamíferos y hace única a la especie acuática, pero se desconoce el origen de dicho descubrimiento y por qué lo tiene el animal.

El nuevo descubrimiento en el ornitorrinco

Una rareza más se añade a esta extraordinaria lista, esta vez escondida en su melanina, como muestra un estudio publicado el miércoles en la revista Biology Letters de la British Royal Society.

El ornitorrinco.

En los vertebrados, estos pigmentos protegen contra los rayos ultravioleta, contribuyen a la regulación térmica y son responsables del color de la piel, el pelo y las plumas. Están contenidos en pequeñas estructuras dentro de las células llamadas melanosomas, cuya forma está muy relacionada con el color.

Los investigadores, al elaborar una base de datos sobre estos melanosomas en los mamíferos, hicieron un descubrimiento "extremadamente sorprendente y emocionante", precisa a AFP Jessica Leigh Dobson, bióloga de la Universidad de Gante (Bélgica) y principal autora del estudio.

El ornitorrinco.

Los melanosomas del ornitorrinco son en su mayoría esféricos, lo que lógicamente debería darle al animal un pelaje pelirrojo o anaranjado. Pero este animal es marrón oscuro.

Y, lo más sorprendente, algunos de sus melanosomas son huecos, como los de las aves: "También lo comprobamos en muchos otros mamíferos: equidnas, marsupiales, roedores, carnívoros, primates y muchos más. Hasta donde sabemos, es el único ejemplo de melanosomas huecos en mamíferos", asegura Dobson.

Los ancestros del ornitorrinco y de los equidnas fueron probablemente animales acuáticos excavadores, y los melanosomas huecos podrían ser una adaptación a un modo de vida acuático, ya que mejoran el aislamiento térmico. Esta hipótesis conlleva otra pregunta, concluye el estudio: si es así, "¿por qué este rasgo no está más extendido entre los mamíferos acuáticos?".

El ornitorrinco.

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