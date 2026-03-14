Encuentran fósiles de nuevo reptil marino que habitó en Chile: Hallazgo resuelve enigma mundial sobre la evolución de la especie

14 mar. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La semana pasada, se publicó un nuevo hallazgo paleontológico hecho en Chile: se descubrió un nuevo reptil marino cerca de Calama de la especie de los plesiosaurios, con lo que se resolvió un enigma mundial acerca de la evolución de la especie y se planteó una teoría acerca de la geografía jurásica.

Los fósiles fueron descubiertos en 2014 por el chileno Osvaldo Rojas, director y fundador del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, y su nombre inspiró a los científicos para bautizar al reptil: el Gondwananectes osvaldoi.

El descubrimiento que catapulta a Chile en la escena de la paleontología mundial

El Gondwananectes osvaldoi habría habitado las costas del Pacífico hace aproximadamente 170 millones de años, medía no más de dos metros de largo y poseía una alta densidad ósea, es decir, era muy pesado, lo que le habría ayudado a nadar en grandes profundidades.

Reconstrucción artística de Gondwananectes osvaldoi. / Papers in Paleontology, Vol. 12, Part 2.

Imagen a escala del Gondwananectes osvaldoi, junto a la paleontóloga Mary Anning. / @falc.paleoart

En concreto, antes del hallazgo, se tenían registros de fósiles de plesiosaurios más primitivos y más avanzados de lo que es el nuevo reptil, por lo que había un gran vacío de información sobre cómo evolucionó, colocando así la "pieza del puzzle" que faltaba en la evolución del grupo.

Además, el descubrimiento sugiere que los ancestros de este grupo tuvieron un origen y dispersión más antiguos de lo que se pensaba, y se teoriza sobre la existencia de un corredor marino entre el Pacífico y el mar de Tetis (corredor del Caribe), logrando así la propagación de la especie por todo el mundo.

Apariciones de Cryptoclidia y Gondwananectes osvaldoi a lo largo de los cambiantes entornos paleogeográficos globales del Jurásico-Cretácico. / Papers in Paleontology, Vol. 12, Part 2.

Mira el siguiente video para saber más detalles: