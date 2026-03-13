¿Por qué los gatos caen sobre sus cuatro patas? Estudio revela cómo lo logran

13 mar. 2026 - 23:15 hrs.

Una reciente investigación en la Universidad de Yamaguchi en Japón determinó cómo los gatos logran cae sobre sus patas, y comprobaron que se debe a una parte de la morfología de la columna.

Para el estudio científico, analizaron las columnas vertebrales de diferentes gatos y grabaron a dos ejemplares cayendo aproximadamente desde un metro de altura en una superficie acolchonada.

¿Por qué los gatos caen de pie?

Según la investigación liderada por el fisiólogo veterinario Yasuo Higurashi, se determinó que la parte frontal de la columna de los gatos es más flexible que la zona lumbar.

¿Por qué los gatos CAEN siempre DE PIE? / @ZonaGatos.

Higurashi explicó que esta diferencia permite que sus cuerpos puedan girar en dos etapas durante una eventual caída: primero gira una parte y luego la otra, haciendo que su cuerpo se acomode al aterrizaje y caiga sobre sus patas de manera perfecta.

"La rotación del tronco durante el enderezamiento en el aire ocurre de forma secuencial: primero gira la parte anterior y luego la posterior", aseguró el veterinario japonés.