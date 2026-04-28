Licencia para proteger: Quién es el agente que se volvió viral tras el tiroteo contra Trump al portar un arma futurista

28 abr. 2026 - 11:05 hrs.

La escena de tensión vivida durante el intento de ataque contra el presidente Donald Trump en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: un agente de seguridad que apareció con un arma de aspecto futurista en medio del operativo, con porte sereno, traje impecable y reacción firme.

El protagonista de este fenómeno en redes fue captado sacando una Heckler & Koch MP7, un arma compacta y de alto rendimiento diseñada para protección de dignatarios. Desarrollada en 2001, destaca por su tamaño reducido, bajo retroceso y alta capacidad de penetración, lo que la convierte en una herramienta eficaz para situaciones de alto riesgo, reseña The War Zone.

Las imágenes del agente circularon masivamente en redes sociales tras el incidente:

Su uso está restringido a fuerzas militares y policiales, lo que aumenta su mística, sumado a su frecuente aparición en videojuegos y películas. Aunque no se ha confirmado la identidad del agente ni la agencia a la que pertenece, las principales hipótesis apuntan al Servicio Secreto, el FBI o la Policía del Capitolio, siendo esta última la más probable: su División de Protección de Dignatarios adoptó la MP7 tras ataques previos contra figuras políticas.

Getty Images

El incidente que detonó esta respuesta ocurrió cuando Cole Tomas Allen intentó irrumpir armado en el evento, portando múltiples armas. Fue rápidamente neutralizado, aunque un agente resultó herido y se salvó gracias a su chaleco antibalas.

La comunidad de entusiastas de armas también reaccionó en redes, identificando los accesorios del MP7:

Big winner of the night - The Heckler & Koch MP7 set up with all the drip ?



Appears to be an Aimpoint micro with a Surefire XVL2-IRC ??#MP7 #SecretService #WHCD #HecklerAndKoch pic.twitter.com/pQILSgMbBP — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 26, 2026

Más allá de la viralidad, el hecho reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos. La imagen del agente anónimo con la MP7 ya quedó grabada como uno de los íconos visuales más llamativos del atentado fallido.

Todo sobre Donald Trump