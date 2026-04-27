Seguridad bajo la lupa: cómo el sospechoso armado en el Washington Hilton pudo llegar tan cerca de Trump

27 abr. 2026 - 19:15 hrs.

El reciente ataque armado durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, desató dudas sobre la protección del presidente Donald Trump en este tipo de eventos dentro de la capital de Estados Unidos.

Aunque el director del Servicio Secreto, Sean Curran, aseguró que el plan de vigilancia y seguridad multicapas funcionó tras lograr neutralizar la amenaza, el individuo pudo colarse a través del primer control y llegar a estar peligrosamente cerca del mandatario.

¿Por qué el presunto tirador en el Washington Hilton casi llega a Trump?

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, logró atravesar el primer perímetro de seguridad porque figuraba como huésped del hotel, una brecha que le permitió burlar el primer control externo para ingresar al evento portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos, de acuerdo al portal Military.

Tal como se aprecia en el video que publicó Trump, el sujeto luego corrió desesperadamente frente a los oficiales para intentar entrar al salón de baile. En ese instante, los agentes parecían estar desinstalando los detectores de metal tras bloquear el acceso al recinto, pues el presidente ya estaba dentro.

Foto: Truth Social @realDonaldTrump

Ese día solo se permitió el ingreso de unos 2.300 asistentes, entre huéspedes del hotel, personas con entradas, invitados a recepciones previas o posteriores y personas con carnet de la Asociación de Corresponsales. Estos debían mostrar sus boletos y después pasar por los detectores operados por el Servicio Secreto.

Asimismo, el hotel permaneció cerrado desde las 14.00 horas para el público general, por los preparativos de dicha velada que inició a las 20.00. Mientras tanto,decenas de manifestantes se concentraron afuera bajo la lluvia, criticando principalmente a los medios de comunicación que asistieron.

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¿Cómo era el anillo de seguridad de Donald Trump?

Para este evento, el Servicio Secreto diseñó un diverso escudo de seguridad alrededor del presidente, empezando por la mesa principal donde se sentó Trump: separada por un perímetro del resto de asistentes y con placas blindadas ocultas debajo.

A nivel de personal, habían agentes frente al escenario y en los laterales, mientras que oficiales de contraataque fuertemente armados permanecían ocultos y listos para responder. También estaban presentes guardaespaldas privados para personas de alto perfil.

Todas estas medidas, junto con adecuaciones para vehículos presidenciales y transporte de personal de la Casa Blanca, fueron implementadas desde 1981. En ese entonces, el presidente Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato en el mismo hotel, a manos de John Hinckley Jr.

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