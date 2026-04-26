Donald Trump reporta que un agente de las fuerzas del orden resultó herido a bala por atacante capturado

26 abr. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado por la noche que un agente de las fuerzas del orden resultó herido por el detenido sospechoso de disparar durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El agente se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas, precisó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, unas dos horas después del incidente, en la que añadió que el atacante portaba "varias armas".

¿Qué dijo Donald Trump?

Tras los hechos, el presidente Trump dio una conferencia de prensa en la que entregó detalles del atacante y del momento en que tuvieron que ser evacuados junto a la primera dama Melania Trump.

"Este tipo, el atacante, fue detenido, fue capturado. Al parecer vive en California; es una persona enferma, una persona muy enferma. No me gusta que estas cosas pasen", señaló Trump desde la Casa Blanca.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump exhibió imágenes del individuo, sin aclarar detalles de su identidad; solamente se ha confirmado que se trata de un hombre y que sería de California.

"Este no es un edificio particularmente seguro. No lo quería decir, pero por esta misma razón es que tuvimos que tener muchos anillos de seguridad y por eso es que queremos hacer un salón de baile en la Casa Blanca, porque de esta manera va a ser un lugar mucho más perimetralmente seguro", precisó.

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