Trump publica imágenes de la persona detenida en evento del que fue evacuado

25 abr. 2026 - 23:38 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó dos imágenes en su red Truth Social en las cuales se ve a la persona que presuntamente realizó disparos en un evento del que debió ser evacuado en un hotel de Washington.

"Es una persona enferma"

Si bien el mandatario norteamericano no entregó información respecto al sujeto cuando publicó las fotografías, en una conferencia de prensa posterior indicó que "al parecer vive en California, es una persona enferma, una persona muy enferma".

Trump agregó que el sujeto, al momento de ser detenido, "llevaba varias armas", incluidos chalecos antibalas, por lo que estaba preparado para la situación.

Luego de que el Servicio Secreto informara que el presidente y la primera dama, Melania Trump, estaban a salvo, explicó que el incidente se produjo en la zona donde se estaba haciendo el control de seguridad del evento.

El propio Trump publicó un video de dicho momento. En el registro de 17 segundos se puede ver cómo el sujeto pasa corriendo por dicho sector del Washington Hilton, antes de que los agentes de seguridad desenfundaran sus armas para detenerlo.

Por el momento se desconocen mayores antecedentes de esta persona y cuáles habrían sido las motivaciones para atacar la cena anual de la prensa acreditada en la Casa Blanca, evento que Donald Trump dijo que sería reprogramado para dentro de 30 días más.

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