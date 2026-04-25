Donald Trump aseguró que atacante capturado "llevaba varias armas" y que es "una persona muy enferma"
¿Qué pasó?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en conferencia de prensa desde la Casa Blanca a lo sucedido la noche de este sábado en un evento llevado a cabo en un hotel de Washington, donde entregó detalles del atacante y del momento en que tuvieron que ser evacuados junto a la primera dama Melania Trump.
"Este tipo, el atacante, fue detenido, fue capturado. Al parecer vive en California, es una persona enferma, una persona muy enferma. No me gusta que estas cosas pasen", señaló Trump desde el edificio de gobierno.
Además, el presidente norteamericano agregó que el sujeto, al momento de ser detenido, "llevaba varias armas", incluidos chalecos antibalas, por lo que estaba preparado para la situación.Ir a la siguiente nota
Noticia en desarrollo...
Leer más de
Notas relacionadas
- Donald Trump publica video del momento del ataque por el que debió ser evacuado de una cena en Washington
- "Una noche memorable": Donald Trump tras ser evacuado por el Servicio Secreto de un evento en Washington
- Video muestra el momento exacto en que Donald Trump debe ser evacuado por presunto tiroteo en Washington