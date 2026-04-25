Video muestra el momento exacto en que Donald Trump debe ser evacuado por presunto tiroteo en Washington

25 abr. 2026 - 21:38 hrs.

La noche de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania debieron ser evacuados tras un presunto tiroteo en medio de la cena con la prensa acreditada en la Casa Blanca en un hotel de Washington.

En diversos registros del momento se puede ver cómo al menos la primera dama se percata de lo que la agencia de noticias AFP reportó como "fuertes estallidos" en el salón del Washington Hilton.

Inmediatamente después, agentes de seguridad llegan hasta la mesa de honor en donde estaban los Trump y otras autoridades y se llevan rápidamente al presidente norteamericano y su mujer a una zona segura.

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