Florian Wirtz: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

14 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Tiene 22 años, es el fichaje más caro en la historia del Liverpool y llega al Mundial 2026 como la gran figura de Alemania y uno de los jugadores más deseados del fútbol mundial. Florian Richard Wirtz nació el 3 de mayo de 2003 en Pulheim, una ciudad al oeste de Colonia, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Creció en Brauweiler, un pequeño barrio de esa misma ciudad, donde dio sus primeros pasos en el club local Grün-Weiß Brauweiler, fundado y presidido por su propio padre.

En los Wirtz, el fútbol es un gen familiar. Su padre, Joachim, fue agente de fútbol y presidente del club donde Florian comenzó a jugar. Su madre, Karin, también agente, fue pieza clave en la gestión de la carrera de su hijo desde muy temprano. Y su hermana mayor, Juliane, es futbolista profesional: jugó como defensa en el Bayer Leverkusen femenino y fue internacional con la selección Sub-19 de Alemania. En esta casa, el balón nunca paraba quieto.

A los siete años, Florian ingresó a la academia del 1. FC Köln, donde su progreso fue tan acelerado que el Bayer Leverkusen lo fichó cuando tenía 16 años. Su debut profesional llegó en mayo de 2020, y en cuestión de meses ya rompía récords: se convirtió en el primer jugador de la historia de la Bundesliga en marcar cinco goles antes de los 18 años. Luego vino el golpe más duro: en marzo de 2022, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Estuvo diez meses fuera de las canchas. Su regreso fue igual de meteórico que su ascenso: temporada tras temporada fue mejorando sus registros, hasta liderar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga 2023-2024, el primero en la historia del club. En el verano de 2025, el Liverpool pagó una cifra récord para llevárselo a la Premier League.

Fuera de la cancha, Wirtz es conocido por su perfil discreto y su vida familiar sólida. No protagoniza escándalos ni vive expuesto en redes sociales. Sus padres, que lo guiaron desde niño, siguen siendo su entorno más cercano. Llega al Mundial 2026 como uno de los candidatos al Balón de Oro y con la ilusión de devolverle a Alemania el protagonismo que perdió en los últimos dos mundiales, donde cayó eliminado en la fase de grupos.

Alemania en el Mundial 2026: Grupo E, rivales y horarios para Chile

Alemania integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Curazao es la selección más pequeña en disputar una Copa del Mundo. Costa de Marfil y Ecuador son rivales de mayor recorrido mundialista que harán del grupo una zona más competitiva de lo que parece. Los partidos de Alemania en horario de Chile son:

Domingo 14 de junio — Alemania vs. Curazao — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston

— Alemania vs. Curazao — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston Sábado 20 de junio — Alemania vs. Costa de Marfil — 15:00 horas — BMO Field, Toronto

— Alemania vs. Costa de Marfil — 15:00 horas — BMO Field, Toronto Jueves 25 de junio — Ecuador vs. Alemania — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Alemania llega al torneo con la obligación de revertir dos eliminaciones seguidas en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. Con Florian Wirtz al mando, Die Mannschaft quiere volver a ser protagonista en la cita más grande del fútbol mundial.

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