Detienen a dos menores de edad que realizaron encerrona a nieta de Carlos Caszely en Peñalolén: Robaron su auto y pertenencias

14 jun. 2026 - 06:08 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este domingo, un grupo de cinco menores de edad realizó una encerrona en la comuna de Peñalolén a una víctima que resultó ser una de las nietas del exfutbolista Carlos Caszely. La joven sufrió el robo de su vehículo, además de algunas de sus pertenencias.

El teniente Christian Manquilef de Carabineros señaló que los "cinco antisociales eran menores de edad" y estaban "armados con pistolas".

¿Qué dijo Carabineros?

"La víctima detrás de la joven le presta los primeros auxilios y llega Carabineros de Peñalolén, quienes encargan el vehículo mediante la central de comunicaciones de nosotros, quienes mediante GPS localizan el vehículo en la comuna de San Ramón y Carabineros visualiza un auto blanco Mercedes-Benz, con cinco ocupantes, los que al ver la presencia policial se dan a la fuga", explicó el teniente.

"Se inicia un seguimiento controlado, impactan contra un poste del alumbrado público y se detiene a dos menores de edad, un chileno y un venezolano, y se incauta una pistola, y se está verificando si funciona", agregó.

Además, la nieta del exjugador relató que, sumado al robo de sus pertenencias, fue víctima de tocaciones y uno de ellos la besó.

Carlos Caszely acudió a la comisaría y manifestó que "es algo que no ha parado en este país, es algo tan difícil para una niña como ella. Es algo que uno nunca piensa que le va a pasar, por eso uno tiene que ser consecuente con lo que dice".

Este domingo, los dos individuos pasarán a control de detención, mientras que las autoridades trabajan para encontrar a los otros tres delincuentes.