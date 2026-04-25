Evacúan a Donald Trump por un aparente tiroteo en cena con corresponsales de la Casa Blanca: Se reporta una persona detenida
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
La noche de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debió ser evacuado de la Casa Blanca debido a un aparente tiroteo en una cena con la prensa. La agencia de noticias AFP reporta un sospechoso detenido.
La primera dama Melania Trump estaba acompañando a su marido en la cena anual que se realiza en un hotel de Washington con cientos de invitados, por lo que también fue evacuada a una zona segura.
"Fuertes estallidos" y un sospechoso detenido
La agencia de noticias francesa reportó que se escucharon "fuertes estallidos" durante la cena, cuestión que, según se puede ver en imágenes del momento, fue advertida al menos por Melania antes de ser evacuada junto al presidente norteamericano.Ir a la siguiente nota
Posteriormente, miembros del gobierno estadounidense confirmaron disparos durante una cena con prensa y el Servicio Secreto informó sobre la detención de un "sospechoso de haber disparado un arma de fuego".
Revisa el momento de la evacuación de Donald Trump
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