Donald Trump cancela viaje de emisarios a conversaciones con Irán en Pakistán y descarta reanudación de guerra: "No significa eso"

25 abr. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló este sábado el viaje de sus emisarios a Pakistán, donde debían continuar las conversaciones con funcionarios iraníes para poner fin a la guerra.

Trump hizo el anuncio en llamadas telefónicas individuales con periodistas y, más tarde, en una publicación en redes sociales, poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, abandonara Islamabad.

El mandatario dijo al medio digital Axios que cancelar el viaje previsto de sus principales asesores —Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff— no significaba que Estados Unidos fuera a reanudar el enfrentamiento con Irán que comenzó el 28 de febrero.

"Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!", escribió en su plataforma Truth Social.

"Además, hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos", continuó.

Sin embargo, Trump dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes "quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar".

Witkoff y Kushner tenían previsto partir el sábado hacia la capital de Pakistán, país que oficia de mediador, para una segunda ronda de conversaciones de paz con Irán.

Preguntado por Axios si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump dijo: "No. No significa eso. Todavía no lo hemos pensado".

Esta semana, Estados Unidos prorrogó indefinidamente una tregua con Irán que había entrado en vigor el 8 de abril.

La televisión estatal iraní dijo que los enviados de Teherán no tenían aviones inmediatos para mantener conversaciones cara a cara con los estadounidenses y que Pakistán serviría de puente para transmitir las propuestas iraníes.

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