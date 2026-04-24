Informe estima que EEUU ha gastado 4.700 millones de dólares en operaciones militares en América Latina

24 abr. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un informe reciente estima que Estados Unidos ha destinado al menos 4.700 millones de dólares en operaciones militares en América Latina en menos de un año, en el marco de distintas acciones vinculadas a seguridad regional y combate al crimen organizado.

De acuerdo con la investigación, estos recursos han sido utilizados principalmente en operaciones aéreas y despliegues militares dirigidos a enfrentar amenazas como el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región. El cálculo considera gastos en equipamiento, logística y armamento usado en estas acciones.

Esa es la conclusión que presentó el proyecto "Costos de la Guerra" de la Universidad de Brown, elaborado por las investigadoras Hanna Homestead (Institute for Policy Studies) y Jennifer Kavanagh (Defense Priorities), divulgado por primera vez por el medio The Intercept.

Más de 200 millones gastados en la captura de Maduro

El reporte realiza "una estimación conservadora basada en la información limitada disponible" sobre las denominadas operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta, abarcando un periodo entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

La operación Lanza del Sur incluye los ataques estadounidenses contra supuestas "narcolanchas" en el Mar Caribe y el océano Pacífico, mientras que Resolución Absoluta corresponde a la incursión militar para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero.

Respecto al detalle de los 4.700 millones de dólares, las investigadoras destacan que la cifra más alta corresponde a lo que definen como "el mayor despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe desde la crisis de los misiles y el bloqueo de Cuba en 1962".

La presencia del llamado Grupo Anfibio Iwo Jima, junto a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines y el crucero de misiles guiados USS Lake Erie, supone una erogación de 3.844.461.630 dólares, lo que equivale a unos 9 millones por día.

En segundo orden está el despliegue aéreo, que entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de marzo de 2026 supuso un desembolso de 616.320.457 dólares, unos 2,6 millones diarios, mientras se presume que al menos 20 aviones siguen distribuidos en la zona.

Por otro lado, 15.942.269 dólares se destinaron a los cerca de 200 miembros de las fuerzas de operaciones especiales desplegados en misiones de reconocimiento y entrenamiento antes de la captura de Maduro.

El informe agrega que los costos de la denominada Operación Resolución Absoluta, ejecutada el 3 de enero de este año, alcanzaron los 206.683.300 dólares.

Por último, las investigadoras indicaron que los gastos en municiones utilizadas en 47 bombardeos contra buques sospechosos de narcotráfico oscilan entre 12,6 y 50,4 millones de dólares, suponiendo que se hayan utilizado entre una y cuatro municiones por ataque.