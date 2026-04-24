Tribunal federal bloquea orden de Trump que impide solicitar asilo a migrantes que ingresaron ilegalmente a EEUU

24 abr. 2026 - 16:33 hrs.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes una orden presidencial de Donald Trump que prohíbe que las personas que entraron ilegalmente por la frontera mexicana presenten una solicitud de asilo en Estados Unidos.

Esta prohibición figura en una proclamación del presidente estadounidense desde el primer día de su mandato, en la que afirmó que la situación en la frontera sur constituía “una invasión” debido al flujo de personas indocumentadas que pretendían entrar al país.

Un juez federal en Washington había suspendido su aplicación en julio de 2025, al considerar que solo la Ley de Inmigración y Nacionalidad rige los procedimientos de expulsión. “Nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni en la Constitución confiere al presidente o a sus representantes los poderes exorbitantes invocados en la proclamación”, había escrito.

El tribunal de apelaciones de Washington confirmó el viernes ese razonamiento. En su fallo señaló que el Congreso adoptó la ley sobre el asilo “con el fin de ofrecer a todos los extranjeros presentes físicamente en Estados Unidos el derecho a solicitar asilo y a que se examine su solicitud individual”. Si el gobierno desea modificar este sistema, “debe presentar sus argumentos ante el único poder habilitado para enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad: el Congreso”.

El caso fue impulsado por trece personas que afirmaban huir de persecuciones en Afganistán, Ecuador, Cuba, Egipto, Brasil, Turquía y Perú, junto a tres ONG de defensa de los derechos de los inmigrantes. Seis de los demandantes ya habían sido expulsados en virtud de la proclamación antes de que el juez suspendiera su aplicación.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración clandestina en una prioridad absoluta, calificando la situación de “invasión” por “criminales venidos del extranjero”. Su programa de expulsiones masivas ha sido cuestionado en múltiples instancias judiciales desde el inicio de su mandato.

El gobierno Trump puede solicitar una nueva revisión del caso o apelar directamente ante la Corte Suprema, que ya examina un caso separado sobre el derecho a pedir asilo antes de pisar suelo estadounidense. Esa demanda está pendiente de sentencia.

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