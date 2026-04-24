El nuevo "terror" de los océanos: el dron de Estados Unidos que puede cruzar el Pacífico cazando submarinos

24 abr. 2026 - 13:05 hrs.

La empresa tecnológica Saildrone presentó el Spectre, un dron marítimo autónomo de 54 metros diseñado para rastrear submarinos enemigos en océanos enteros sin tripulación a bordo. La industria militar de Estados Unidos lo ve como una alternativa económica a los buques de guerra convencionales para vigilar aguas con poca presencia naval estadounidense.

El gobierno planifica desplegar flotas de estas naves para cubrir áreas extensas a un costo significativamente menor que el de un destructor o fragata convencional. El precio estimado por unidad es de 40 millones de dólares, frente a los cientos de millones que cuesta operar un buque tripulado en misiones antisubmarinas, según reporta Defense News.

¿De qué es capaz el dron Spectre?

El Spectre Silent Endurance medirá 54 metros de largo, pesará 300 toneladas y podrá recorrer cerca de 15.000 kilómetros continuos cargando radares de detección submarina. Su característica más singular es una vela que captura el viento oceánico para desplazarse sin ruido mecánico, lo que le permite escuchar las vibraciones de motores submarinos sin interferencias propias.

Saildrone también desarrolla una segunda variante, el Spectre Stealth Strike, sin vela y con dos motores diésel combinados con propulsores eléctricos. Este modelo prioriza la velocidad sobre el sigilo y puede apagar sus escapes para reducir su firma acústica durante operaciones de ataque.

Foto: Saildrone

Ambas versiones serán construidas en los astilleros de Fincantieri Marinette Marine en Wisconsin, con una producción esperada de cinco unidades al año. Lockheed Martin se encargará de los sistemas de software para su control. Las pruebas están previstas para principios de 2027.

Foto: Saildrone

¿Cuál será su rol en el campo de batalla?

El Spectre está diseñado para patrullar zonas oceánicas extensas captando las mínimas vibraciones generadas por motores submarinos. Su perfil bajo en el agua y la ausencia de ruido mecánico dificultan su detección por radares enemigos, lo que le permite operar en silencio y transmitir coordenadas a las fuerzas aliadas.

Si el programa avanza según lo previsto, el Spectre podría permitir a la Marina de Estados Unidos mantener presencia antisubmarina en regiones remotas donde hoy el costo de desplegar buques tripulados resulta prohibitivo, según reseña Interesting Engineering.

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