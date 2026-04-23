Drones en la mira: Armada de Estados Unidos instala por primera vez un arma láser en uno de sus portaaviones

23 abr. 2026 - 14:15 hrs.

La Armada de los Estados Unidos marcó un hito histórico tras instalar un sofisticado sistema de energía dirigida o arma láser sobre el portaaviones nuclear USS George H.W. Bush, con el objetivo de destruir amenazas aéreas no tripuladas velozmente.

El dispositivo es obra de la empresa AeroVironment (AV), que demuestra la letalidad de este revolucionario cañón durante rigurosas pruebas en alta mar: el dispositivo aniquiló múltiples drones enemigos utilizando potentes haces invisibles sumamente precisos.

¿En qué consiste el nuevo arma láser a bordo del USS George H.W. Bush?

El sistema táctico LOCUST opera como una torreta defensiva que dirige unos 20 kilovatios de energía contra objetivos hostiles. El equipo integra cámaras infrarrojas para rastrear vehículos aéreos automáticamente, brindando una precisión que garantiza la neutralización de drones enemigos en pocos segundos, indicó AV.

Los marineros instalan este cañón directamente sobre la cubierta del barco usando plataformas de carga militar convencionales. Esta configuración modular elimina la necesidad de realizar modificaciones estructurales permanentes, y funciona con sus propias baterías o conectándose a la red eléctrica del portaaviones.

U.S. Army

Para el almirante Daryl Caudle, jefe de operaciones navales, esta herramienta se convertiría en la defensa principal ante cualquier enjambre cercano. Al tratarse de un sistema con munición prácticamente infinita, permitirá guardar los costosos misiles pesados para ejecutar ataques y no para protegerse de amenazas aéreas.

Asimismo, los ingenieros de AV planean incorporar este armamento a múltiples vehículos militares terrestres, mientras que el Ejército lo despliega en grandes torretas montadas de unidades tácticas de infantería. Esta asombrosa versatilidad operativa confirma la total adaptabilidad bélica del poderoso cañón.

Foto: U.S. Army

¿Cuáles son sus desventajas?

El rayo energético presenta importantes limitaciones físicas: impacta solo a un blanco durante cada ráfaga operativa. Su haz pierde intensidad mientras más lejos esté, mientras que las espesas nubes, el humo y el polvo suspendido debilitan drásticamente la capacidad destructiva del láser.

El entorno marino también amenaza los delicados componentes ópticos que dirigen este cañón direccional. Las olas y la salinidad oceánica desgastan rápidamente las piezas mecánicas externas del equipo, y los ingenieros necesitan instalar enormes sistemas de refrigeración para enfriar todo este aparato.

Además, la Marina enfrenta obstáculos logísticos para intentar desplegar esta tecnología masivamente. Los altos oficiales expresan frustración pública ante la extrema lentitud que muestra el complejo proyecto militar, aunque mantienen su convicción buscando superar todas estas fallas técnicas velozmente, reseñó The War Zone (TWZ).

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