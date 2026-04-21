Trump extiende alto el fuego con Irán y asegura que esperará propuesta para negociar

21 abr. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que extenderá el alto al fuego con Irán mientras espera una propuesta unificada por parte del gobierno iraní para avanzar en las negociaciones.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que tomó la decisión "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende", aunque aseguró que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump anuncia extensión del alto el fuego

Según señaló Trump, la petición fue realizada por el mariscal de campo Asim Munir y por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

"Se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", escribió el mandatario estadounidense.

En esa línea, agregó que ordenó a las Fuerzas Armadas de su país continuar con el bloqueo y mantenerse listas. "Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", sostuvo.

Escenario sigue en desarrollo

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspenso en torno al momento exacto en que iba a vencer.

Por otra parte, la Casa Blanca dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán, por el momento, para una segunda ronda de conversaciones de paz.

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